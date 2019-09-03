Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 29 Ağustos'ta ülke genelinde “Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi.
Denetimlere ilişkin rakamlar her 100 araçtan 7'sinde yangın söndürme tüpü bulunmadığını ortaya koydu. Ekipler, 85 bin 206 araçtan 5 bin 693'ünde yangın tüpü bulundurulmadığını tespit etti.
Uygulamalarda 814 araç trafikten men edilerek 138 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 13 bin 704 kural ihlali tespit edilerek
Her 100 araçtan 7'sinde yangın söndürme tüpü yok (814 araca trafikten men)
Anadolu AjansıTürkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan denetimlerde her 100 araçtan 7'sinde yangın söndürme tüpü bulunmadığı tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 29 Ağustos'ta ülke genelinde “Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi.