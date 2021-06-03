Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Birçok ülkenin yaşam normalini yeniden yazan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Uzmanların aşı konusunda ısrarcılığına rağmen, bazı vatandaşların Covid-19 aşılarına ilişkin şüpheleri devam ediyor.

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Levent Akın, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün aşı randevusuna gitmediği dile getirdi.

AŞI OLMAK İSTEYENLERE ENGEL OLUYORLAR

Akın'ın açıklamasına göre, randevu kapasitesini dolduran ancak aşı sırası geldiğinde gitmeyenler, aşı olmak isteyenlere de bir nevi engel oluyor.

Bilim insanları, salgından tek çıkış yolunun Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu söylüyor.

Profesör Doktor Sıla Akhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç aşı olmayanlar olduğu müddetçe salgında virüs yükünü düşüremeyiz" ifadelerine yer verdi.