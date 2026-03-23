"Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor" Meclis komisyonundan dikkat çeken rapor

6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13,8’i zorbalığa uğruyor. Yani 7 çocuktan biri zorbalık mağduru.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu zorbalığın ilköğretim ve ortaöğretim çocukları üzerindeki sosyal, bedensel ve psikolojik etkilerine ilişkin bir rapor hazırladı.

ZORBALIK 3 ÇOCUĞUN BİRDEN HAYATINI ETKİLİYOR

Raporda zorbalığın mağdur, zorba ve tanık olmak üzere 3 çocuğun da hayatını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda, "Arkadaşlarının zorbalığa maruz kaldığını gören diğer çocuklar korku ve endişe duyabilmekte; ve okuldan uzaklaşma gibi tepkiler gösterebilmektedir." denilirken "Bu öğrenciler üzüntü, kendini güçsüz veya baskı altında hissetme gibi duygusal etkilerle de karşılaşabilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda akran zorbalığı yapan öğrencilerin okula bağlılıklarının zayıf olduğu, okulu sevmedikleri ve akademik başarılarının da düşük olduğu belirtildi.

Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin kısa vadede fiziksel sağlık problemleri, depresyon, uyku problemleri, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi fiziksel belirtiler yaşadıkları da vurgulandı.

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?



Akran zorbalığı, uzmanlara göre çocuklar arasındaki psikolojik, fiziksel, sosyal ve sözel saldırılar olarak kabul ediliyor. Zorba davranış gösteren ve zorbalığa uğrayan çocuk arasında güç eşitsizliği bulunuyor. Genellikle zorba davranışlar uygulayan çocuk; yaşça daha büyük, fiziksel açıdan daha güçlü ya da sosyal olarak daha kalabalık bir gruptan olabilir.

Akran zorbalığı, genel kanının aksine yalnızca fiziksel zorbalık şeklinde görünmüyor. Fiziksel zorbalık akran zorbalığı türlerinden sadece birisi olarak biliniyor. Sözel ve sosyal zorbalık da sık karşılaşılan zorbalık türleri arasında yer alıyor.

AKRAN ZORBALIĞI TÜRLERİ

Akran zorbalığı kendi içerisinde üçe ayrılabilir. Sözel zorba davranışlar; kişiye lakap takılması, alay edilmesi, küfür edilmesi ve gurur kırıcı sözel ifadeler zorbalık olarak açıklanabiliyor.

Duygusal zorba davranışlar; arkadaş grubu içinde dışlamak, görmezden gelmek, yardım etmemek, ortak grup aktivitelerinde görev veya sorumluluk vermek şeklinde tanımlanabiliyor.

Fiziksel zorba davranışlar ise; fiziksel güç kullanarak yapılan davranışlar. Örneğin yanından geçerken omuz atmak, iteklemek, tekme veya yumruk atmak gibi.