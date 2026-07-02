Her getirene 1 lira veriliyor. DOA makinelerine bir günde 1,5 milyon şişe atıldı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda dün Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından 81 ilde hayata geçirilen DOA sistemi kapsamında, vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanacak.

İLK GÜN 1,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk günün bilançosunu paylaştı.

"Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi." diyen Bakan Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, DOA makinelerinin ilk gün 1,5 milyon ambalaj topladığını kaydetti.

Kurum, "Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre; 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

DOA LOGOLU ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan içecek ambalajlarıdır. Bu işaretli cam, plastik (PET) ve alüminyum ambalajlar, sisteme dahil olan noktalara iade edilerek geri dönüşüme kazandırılır ve karşılığında dijital cüzdanınıza iade bedeli (para) yüklenir .

DOA logosu, su, gazlı içecek, meyve suyu ve süt grubu gibi cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarında yer alır.