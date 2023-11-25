Her gün çiftliğine gelen tilkiyi besliyor

Muş'ta havaların soğuması ve kar yağışıyla, tilkiler yiyecek bulabilmek umuduyla yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı.

Malazgirt ilçesinde yaşayan Kenan Turan'ın çiftliğine de son günlerde bir tilki dadandı. Akşam belli saatlerde çiftliğin yakınına gelen tilkinin yiyecek aradığını gören Kenan Turan, ona, evden aldığı ekmekleri parçalayıp veriyor.