"Her insan bir göç, her göç bir insan"

Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Instagram canlı sohbet programlarına katılan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Şebnem Vitrinel moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Türkiye'de uyum alanında yürütülen çalışmalar hakkında konuştu.



Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu şunları ifade etti:



"Bir ülke sınırları içerisinde vatandaşlık bağıyla bağlı olmayan yabancılar ile o ülkenin kendi vatandaşları arasında ilişkinin türünün belirlenmesi ve birlikte nasıl yaşayacaklarını düzenleyen, iyileştirmeye çalışmak olarak tanımlayabileceğimiz olgu literatürde çok farklı anlamlarda yer almakta ve kullanılmaktadır. Bunlar, yabancının kendi kimliğini dönüştürmeye hatta yok etmeye çalışan asimilasyon kavramı, çok kültürlülük, entegrasyon gibi sıralanabilir. Özellikle, İngilizce çevirilerde karşılaştığımız en önemli sorun bizdeki uyum kavramının entegrasyon kavramı ile karıştırılması. Entegrasyon kelimesi, birlikte yaşam pratiğini tek taraflı ilişki üzerine kuruyor ve ülkeye yeni gelen yabancının ülkenin kendi yaşam pratiklerine entegre olma zorunluluğu ile baş başa bırakıyor. Oysa, Genel Müdürlüğümüzün kurucu kanunu olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilk defa sistematik biçimde düzenlenen uyum kavramı, entegrasyon kavramından farklı olarak iki taraflı ilişki biçimini kabul etmektedir. Bu, uyum faaliyetlerinin sadece dil kursu, iş başı eğitim gibi meselelerle yabancılara yönelik değil, yanı zamanda farkındalık artırma, gelen yabancıların kültürlerini öğretme yoluyla ev sahibi toplumu da uyum sürecinin nesnesi haline getirmektedir. Ayrıca, entegrasyon kavramı daha çok zorunluluklar üzerine kuruluyken bizde gönüllülük esası kabul edilmiştir. Yani gelen kişi, kendi kimliğini bozmadan ülkemizde gündelik hayata üçüncü kişilerin yardımı olmaksızın dahil olabiliyorsa biz bu kişiyi dönüştürmekle uğraşmıyoruz. Kısacası biz uyum ile ülkemizde bulunan herkesin harmoni içerisinde birlikte yaşamalarına uygun zemini ve doneleri verip herkesin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini amaçlıyoruz."



"Her insan bir göç, her göç bir insan" diyen Kadıoğlu, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı olarak yürütülen uyum faaliyetleri ve gelecek dönem planlamaları hakkında bilgiler paylaştı. "Tanısan sen de seversin" cümlesi ile sona eren programın tamamına Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.