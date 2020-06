‘Her insan doğaya 210 ağaç borçlu’

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Dünya Çevre Günü kapsamında açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 5 Haziran 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirve günü “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edildi. O tarihten bu yana çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek, halkı bilinçlendirmek üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması ‘Biyolojik çeşitliliğin korunması’ olarak belirlendi.



HER YIL 300 MİLYON YENİ FİDAN DİKİLİYOR

Her yıl Türkiye’de de çeşitli kurum, kuruluş ve STK’ların katılımıyla kutlanan bu özel gün kapsamında bir açıklama yayınlayan Orman Genel Müdürü Karacabey, “Dünya genelinde 1,6 milyon insan geçimini ormanlardan sağlıyor. Buna karşın her yıl dünyamızda ortalama 13 milyon hektarlık orman varlığı yangınlar veya çeşitli sebeplerden zarar görüyor. Ülkemiz ise dünya genelinde orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri. Türkiye’de 22,7 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor. OGM olarak her yıl ülkemize ortalama 300 milyon yeni fidan kazandırıyoruz. 2023 hedefimiz ise orman varlığımızı yüzde 30’a çıkarmak ve 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak” diye belirtti.

1 YILDA 61 MİLYON TON OKSİJEN ÜRETİMİ



Açıklamasında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yükümlülükleri kapsamında hazırlanan 2020 yılı Sera Gazı Envanteri Raporuna (1990-2018) değinen Karacabey, Türkiye’deki orman varlığının 2018 yılında 84 milyon ton karbondioksiti atmosferden alarak bunun 22,9 milyon tonunu karbon olarak tutup, kalan 61,1 milyon tonunu oksijen olarak atmosfere saldığını kaydetti.



2 olgun ağacın 4 kişilik bir ailenin yıllık oksijen ihtiyacını karşıladığını söyleyen Karacabey, “Ağaçlar elbette sadece oksijen ihtiyacımızı karşılamıyor. Bir ağaç 284 çeşit böceğe ev sahipliği yapıyor. Evinizin etrafında ağaç varsa, ısınma ve soğutma masraflarınız yüzde 30 daha az oluyor. Ağaçlar havayı temizler ve sera etkisi ile mücadele eder. Ağaçlar gıda üretir ve bizi iyileştirir. Mobilyadan kâğıda kadar ağacı hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Bunlar sadece ağaçların faydalarına birkaç örnek, daha sayamadığımız nice faydaları var. Ağaçlar yeryüzünün damarları gibidir. Dünyamızı koruyarak, canlılığın devamını sağlıyor. Kaynaklara göre, her insan yılda üç büyük ağaç kadar ağaç ürünü kullanıyor. Bu yüzden her birey en az üç fidan dikmeli. Ortalama ömrü 70 yıl olarak aldığımızda hayatımız boyunca doğaya 210 ağaç borçlu olduğumuzu gösteriyor” dedi.



ORMAN YANGINLARINA KARŞI TETİKTEYİZ



Açıklamasında orman yangınlarına da dikkat çeken Karacabey, şöyle devam etti;

“Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde orman yangını yaşanıyor. Bu yangınlar yüzde 88 oranında insan kaynaklı gerçekleşiyor. Halkımızı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı ve okul çağındaki çocuklarımızı bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları yapıyoruz. 776 yangın gözetleme kulesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ormanlarımızı 7 gün 24 saat izliyoruz. Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde 1072 arazöz, 281 su tankeri, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer, 473 diğer araç-iş makineleri dâhil toplam 2 bin 597 aracımız ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin memur olmak üzere 18 bin 545 personelimiz hazır bulunuyor. Orman yangınlarına havadan destek için ise 6 idare helikopterinin yanı sıra, 25 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak görev alıyor”