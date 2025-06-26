Her kene ölümcül virüs taşımıyor: KKKA'dan ölüm oranı yüzde 5

Türkiye'de yakın zamanda 18 kişinin ölümüne neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı can almaya devam ediyor.

Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor. Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.

Enfeksiyonun risk oranı, Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.

DÜNYADA DA KENE SAYISINDA ARTIŞ VAR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, dünya kene sayısında artış olduğunu dile getirdi.

"Her kene tutunan KKKA olacak her KKKA olan ölecek diye bir anlayış yok." diye konuşan Ergönül, "Yine de bizim ülkemizde ölüm oranları yüzde 5 gibi daha düşük seyrediyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde bu rakam daha yüksek. Avrupa'da da küresel ısınma nedeniyle İspanya ve Portekiz'de görülmeye başlandı." dedi.

Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kastamonu gibi Karadeniz'in iç tarafları, Ankara'nın daha doğusu olan kesimde KKKA görüldüğüne dikkat çeken Ergönül, "Ülkenin batısında bu hastalığın ortaya çıkması sürpriz olur. Öyle bir vaka yok ancak oradan gelen vatandaşlarımız olabilir." ifadelerini kullandı.

VÜCUTTA KENE GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

Vücutta kene görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini açıklayan Ergönül, "Bir an önce çıkarılması lazım. İnsanımızı eğitmemiz daha önemli. Pens ve cımbız yardımıyla hiçbir şey yoksa bir poşetle tutuarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerden tutup çıkarabiliiriz. Gövdesinde virüs var. Gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz." dedi.

Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.