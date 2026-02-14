Her şeyi 100 liradan sattı, mağazada izdiham yaşandı
14.02.2026 13:15
Ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.
Bursa'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası, izdihama neden oldu.
Bursa'da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyasından faydalanmak isteyenler birbiriyle yarıştı.
Olay, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için birbirleriyle yarıştı.
HER ŞEY 100 LİRA KAMPANYASI YAPTI
Açılışa özel kampanya kapsamında birçok ürünün 100 liradan satışa sunulacağı duyurulurken, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde beklemeye başladı.
Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı.
Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi.
Kısa sürede tükenen bazı ürünler nedeniyle mağaza içinde de hareketliliğin sürdüğü görüldü.