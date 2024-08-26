Her yerde aranıyordu: Okey oynarken yakalandı

Bursa'da "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kıraathanede okey oynarken yakalandı.

Her yerde aranıyordu: Okey oynarken yakalandı

'da polis ekipleri, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ

Şüphelinin, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi.

Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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