Her yerde aranıyordu: Okey oynarken yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ



Şüphelinin, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi.

Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

