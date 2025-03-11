Her yıl mart ayında geliyordu, bu yıl yaşanmayacak: “Kocakarı soğukları bu yıl yok”

“KIŞ BİTTİ” ANLAMINA GELMİYOR



Bahar havasında esen rüzgarların aniden soğuk havaya dönüşmesi ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Köse, şunları söyledi:



“Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var. Kış kapıda olabilirmiş koşulları yeniden yaşanabilir aman dikkat. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünü bir yere not ediniz. Zira mart henüz bitmedi ve ikinci yarısında kış koşulları yeniden yaşanabilir.”



“HALK EKİMİNİ, HASADINI BU TAHMİNLERE GÖRE YÜRÜTMÜŞ”



Anadolu’nun birçok yerinde, bilimsel meteorolojik tahminlerin yapılamadığı dönemlere değinen Köse, kitle iletişim araçlarının olmadığı eski zamanlarda hava tahminlerinin uzun yıllar boyunca gözlemlerin istatistiğine ve tecrübeye dayalı olarak yapıldığını söyledi.



Köse, gözleme dayalı bu tahminlerin bilimsel metotlarla yapılan tahminler kadar kesin sonuç vermese de o dönemde oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Halk, ekimini, dikimini, hasadını bu tahminlere göre yürütmüş, iklim şartlarının verdiği olumsuz sonuçlardan azami derecede etkilenmemeye çalışmıştır. Atalarımızın gözlemlerine göre, mart ayının ilk 8 günündeki hava durumuna bakılarak o yıla ait hava tahmini yapılırmış.



Bu 8 ay tarım işlerinin yapıldığı dönemdir, mart ile ekim ayları arası. Mart ayı birinci ay kabul edilir ve her gün bir aya denk gelir. Unutulmaya yüz tutan bu kültür mirasımızın yaşatılması büyük önem taşımaktadır.



Elimden geldiğince ben de bunu gündeme getirerek gelecek nesillere aktarılması için emek harcıyorum.”