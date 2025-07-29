Herkes canı pahasına mücadele ederken çakmakla orman yakmaya çalıştı
Bursa'da 4 gündür devam eden yangınlarla mücadele sürerken ormanı yakmaya çalışan bir kişi son anda fark edildi. Çakmak Köyü'nü saran alevlere müdahale edilirken bölgeyi çakmakla yeniden ateşe vermek istediği öne sürülen şüpheli kaçtı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çakmak köyü civarında alevlere karşı direnen kişilerin arkasından bir kişinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi.
Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören kişi, hızla koşarak kaçtı.
O anlara şahit olan itfaiye ekipleri de, "Yangına müdahale edip soğutma çalışmaları yaparken yolun karşısında bulunan ormanlık alanın içinde alenen kundaklandığına şahit olduk. Hemen müdahale edip söndürdük amaçları bence bu yangının Harmancık merkez ulaşmasıdır." dedi.
EKİPLERİN SAYISI ARTTI
Özel harekat ve sivil görevliler boşaltılan köyler ve ormanlarda yeni provokasyonların önüne geçmek için devriye sayılarını arttırdı.
Hem polis hem jandarma ekipleri, motorize timler girişlerin yasaklandığı ormanlarda 24 saat görev yaparak yeni kundaklamaların önüne geçmeye çalışıyor.
YANGINDA SON DURUM
Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Jandarma
- Orman Yangını
- Bursa Harmancık