Herkes canı pahasına mücadele ederken çakmakla orman yakmaya çalıştı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Çakmak köyü civarında alevlere karşı direnen kişilerin arkasından bir kişinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi.



Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören kişi, hızla koşarak kaçtı.



O anlara şahit olan itfaiye ekipleri de, "Yangına müdahale edip soğutma çalışmaları yaparken yolun karşısında bulunan ormanlık alanın içinde alenen kundaklandığına şahit olduk. Hemen müdahale edip söndürdük amaçları bence bu yangının Harmancık merkez ulaşmasıdır." dedi.

EKİPLERİN SAYISI ARTTI

Özel harekat ve sivil görevliler boşaltılan köyler ve ormanlarda yeni provokasyonların önüne geçmek için devriye sayılarını arttırdı.



Hem polis hem jandarma ekipleri, motorize timler girişlerin yasaklandığı ormanlarda 24 saat görev yaparak yeni kundaklamaların önüne geçmeye çalışıyor.