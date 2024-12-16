Herkes okullar tatil sanıyordu: Valilikten açıklama geldi

Yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Artvin genelinde taşımalı eğitime, Şavşat ve Yusufeli ilçeleri ile Bolu, Çorum ve Rize'nin bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.



Çankırı etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iddia edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Çankırı Valiliği sosyal medyada kar tatili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

