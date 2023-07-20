HES göletindeki ceset kayıp Barış’ın çıktı

Yapılan incelemede cesedin 8 gün önce telefonunu ve cüzdanını evde bırakıp, ortadan kaybolan Barış Çatal’a ait olduğu belirlendi.



Barış Çatal’ın ailesi cesedi teşhis etti.



Seher Kolkaya ve Cemal Çatal’ın 2 çocuğundan biri olan Barış Çatal’ın ilçede elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı, ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.