HES göletindeki ceset kayıp Barış’ın çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hidroelektrik santralinin göletinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin, 12 Temmuz'dan beri kayıp olan Barış Çatal’a ait olduğu belirlendi.

HES göletindeki ceset kayıp Barış’ın çıktı

’ın Reşadiye ilçesinde bulunan hidroelektrik santralinin göletinde erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla birlikte , itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD ekiplerinin botla yaptığı çalışma ile sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HES göletindeki ceset kayıp Barış’ın çıktı - 1

Yapılan incelemede cesedin 8 gün önce telefonunu ve cüzdanını evde bırakıp, ortadan kaybolan Barış Çatal’a ait olduğu belirlendi.

Barış Çatal’ın ailesi cesedi teşhis etti.

Seher Kolkaya ve Cemal Çatal’ın 2 çocuğundan biri olan Barış Çatal’ın ilçede elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı, sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

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