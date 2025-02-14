Hesabına yanlışlıkla gelen 130 bin TL'yi "haram para" diyerek iade etti

Bayburt'ta yaşayan 38 yaşındaki Bayram Öztürk, yıllar önce bir Muhammet G. isimli vatandaşa borç para vermişti. Parasının bir kısmını borç verdiği kişiden tahsil eden Öztürk'e vatandaşın 130 lira borcu kalmıştı. İstanbul'da yaşayan Muhammet G. isimli vatandaşın yıllar sonra aklına Öztürk'e 130 lira borcu olduğu geldi. Öztürk'ü arayarak helallik isteyen Muhammet G., Öztürk'ten İBAN numarasını isteyip, 130 lirayı göndereceğini söyledi. İBAN numarasını gönderen Öztürk'e borçlu vatandaş, 130 lira yerine 130 bin Türk lirası gönderdi.

Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan Bayram Öztürk, hesabında 130 bin lirayı görünce şaşırdı. Hesap hareketlerinde vatandaşın 130 bin lira gönderdiğini fark eden Öztürk, parayı gönderen vatandaşı arayarak, göndereceğinden fazla para gönderdiğini bildirdi.

''KENDİSİYLE İRTİBATA GEÇTİM, İADESİNİ YAPTIM''

Vatandaştan hesap numarasını isteyen Öztürk, borç miktarı olan 130 lirayı ve 10 lira havale ücretini paradan düşerek, 129 bin 860 lirayı hesaba geri iade ettiğini belirtti. Vatandaşla iletişime geçen, telefonla görüşme yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceki yıllardan bir arkadaşın bana borcu vardı. Ben de bilmiyorum, daha doğrusu üzerine düşmemiştim, hatırlamıyorum. Hesabıma para girişi oldu. Hesabımı kontrol ettiğimde 130 bin lira paranın geldiğini gördüm. Bana arkadaşın o kadar borcu yoktu, 130 lira borcu varmış. Kendisini arayıp, 'Kardeşim bana para göndermişsin ama senin bana bu kadar borcun yoktu, ne gönderdiğinin farkında mısın?' diye sorduğumda, 'Benim sana daha önceden kalma 130 lira borcum vardı, helalleşmek için gönderdim, hakkını helal et' dedi.

Gönderen arkadaşın hesabını kontrol etmesini istedim. Baktığında, 'Yanlış oldu kardeşim, fazla göndermişim, dalgınlığıma geldi' dedi. Herhalde kardeşim sıfırları fazla attı. Kendisiyle irtibata geçtim, hesap numarasını istedim, iadesini yaptım" ifadelerini kullandı.