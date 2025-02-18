Hesabına yanlışlıkla gelen paranın sahibini bulup teslim etti

Düzce'de galericilik yapan Ekrem Yavuz'un hesabına, sabah 08.30 sıralarında bankadan gelen mesajla tanımadığı bir kişi tarafından 16 bin lira yattığı bildirildi. Böyle bir para beklemeyen Yavuz, banka şubesine giderek paranın nereden geldiğini bulmaya çalıştı.

Banka görevlileri, paranın geldiği hesabın sahibine ulaşarak 16 bin lirayı yanlışlıkla gönderdiğini ve parasının kendisine iade edileceğini bildirdi. Paranın Düzce'de işçi olarak çalışan Sadık Korkmaz'a ait olduğu anlaşıldı. Ekrem Yavuz, banka şubesi önünde buluştuğu Sadık Korkmaz'a, parayı teslim etti.