Hesap fazla gelince gece kulübünü kurşun yağmuruna tuttu

Nispetiye Mahallesi’nde cezaevinden özel izinli çıkan Ali C., gece saatlerinde caddede bulunan bir gece kulübüne gitti.

Burada bir süre eğlenen Ali C., hesabın fazla geldiğini iddia ederek çalışanlarla önce tartıştı ardından da gece kulübünden kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali C., sabaha karşı silahla gece kulübünün önüne geldi.



Gece kulübüne kurşun yağdıran saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.



BEŞİKTAŞ POLİSİ YAKALADI



Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Ali C.’nin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi.



Harekete geçen polis ekipleri saldırganı Büyükdere Caddesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Gözaltına alınan ve üstünde 4 adet uyuşturucu madde bulunan Ali C. emniyete götürüldü.