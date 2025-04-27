Hesap fazla gelince gece kulübünü kurşun yağmuruna tuttu

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLİ ÇIKMIŞ



Burada ifadesi alınan Ali C.’nin, poliste 7 adet suç kaydı olduğu ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlendi.



Adliyeye sevk edilen Ali C., "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", "Mala zarar verme" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.



"5 BİN LİRALIK HESABI 25 BİN OLARAK İSTEDİLER"



Şüpheli Ali C.’nin ifadesinde, gece kulübüne eğlenme amaçlı geldiğini, mekanda bir miktar alkol aldığını ve mekandan çıkacağı zaman 5 bin liralık hesabı kendisinden 25 bin lira olarak istediklerini dile getirdi.



Şüpheli, "Ben de vermedim. Miktarın fazla olduğunu soyledim. Ben ödemek istemeyince iş yeri çalışanları bana ağır küfürler etti. Daha sonra ben de sinirlendim ve olay yerine gelmiş olduğum aracıma giderek tabancayı alıp iş yerinin camlarına ve pencerelerinle zarar vermek için sıktım." dedi.



Kaçarken sivil polislerin kendisini yakaladığını aktaran Ali C., "Bu tabancayı hasımlarım, düşmanlarım olduğu için kendimi korumak için almıştım." dediği öğrenildi.