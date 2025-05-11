Hesap kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 8 gözaltı
Bursa'da bir eğlence mekanında çalışanlarla müşteriler arasında kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Bursa'da eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti.
İddiaya göre; Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına 9 Mayıs Cuma günü giden arkadaş grubu, gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılmak için hesabı istedi.
Hesabı fazla bulan grup ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı. Grup, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.
Bir süre sonra grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte mekana geri döndü. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ SİLAHLA VURULDU
Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Uyanık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ARKADAŞLARI ARAYINCA GİTMİŞ
Uyanık’ın çıkan tartışma sonrası, arkadaşları arayınca olay yerine gittiği iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eğlence mekanında çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı.
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