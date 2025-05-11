Hesap kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 8 gözaltı

Bursa'da eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti.

İddiaya göre; Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına 9 Mayıs Cuma günü giden arkadaş grubu, gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılmak için hesabı istedi.

Hesabı fazla bulan grup ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı. Grup, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Bir süre sonra grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte mekana geri döndü. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.