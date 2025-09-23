Hesap ödemeden kaçtılar, çevreye ateş açtılar: 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Olay, 21 Eylül'de akşam saatlerinde Barış Meydanı'ndaki Bodrum Denizciler Derneği'ne ait kafeteryada meydana geldi.

İşletmeye müşteri olarak gelen B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden kaçtı. 3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçerken kendilerini fark eden kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Bu sırada S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli, suç aleti tabancayla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.



Polis, kurşunların isabet ettiği işletmede inceleme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelip çalışmaları yerinde takip etti.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan S.C.K. ve E.K. ise tutuklandı.