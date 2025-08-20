Hesapları kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenler

Yasa dışı bahis ve kumara ilişkin denetimler sürüyor.



Ticaret Bakanlığı'ndan yeni adım geldi.



Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları incelemeye alındı.



Bakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli inceleme süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

Murat Övüç

Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmazken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ve içerik üreticisi Mert Sarıç'ın hesabına erişim engeli getirildiği görüldü.

Arif Kocabıyık

YASA DIŞI BAHİS REKLAMININ CEZASI NE KADAR?



Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenlerin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası aldığı biliniyor.



Mert Sarıç