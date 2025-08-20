Hesapları kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenler

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini duyurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bazı hesapların kapatıldığı görüldü.

Hesapları kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenler

Yasa dışı bahis ve kumara ilişkin denetimler sürüyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni adım geldi.

Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki hesapları incelemeye alındı.

Bakanlık, ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli inceleme süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

Hesapları kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenler - 1 Murat Övüç

Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmazken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından fenomeni olan Murat Övüç, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ve içerik üreticisi Mert Sarıç'ın hesabına erişim engeli getirildiği görüldü.

Hesapları kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenler - 2 Arif Kocabıyık

REKLAMININ CEZASI NE KADAR?

Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenlerin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası aldığı biliniyor.

Hesapları kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenler - 3 Mert Sarıç

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...