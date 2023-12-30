Heyalanın kapattığı Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Hakkari’de dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yüksekova-Van Karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Heyalanın kapattığı Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Dün sabah saatlerinde Yüksekova- Karayolundaki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelan, üç kişinin yaralanmasına, yolun ise ulaşıma kapanmasına neden olmuştu.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yolun ulaşıma açılması için ekipler seferber edilmişti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken; karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

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