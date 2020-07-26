Heybeliada açıklarında tekne battı: 27 kişi kurtarıldı

İstanbul Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı. Teknede bulunan 27 kişi Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. 11 kişi hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı - DHA 26.07.2020 - 07:04

Heybeliada açıklarında tekne battı: 27 kişi kurtarıldı

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Balıkesir'de açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir'de açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı

Olay gece saat 00.50 sıralarında Heybeliada açıklarında meydana geldi.

Doğumgünü partisinden dönenleri taşıyan "DenizTaksi25" isimli tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olarak battı.

Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişilerden 11'inin hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Adalar Kaymakamlığı da "Konuyla ilgili tahkikatın başlatıldığını, deniz tarama çalışmalarının devam ettiğini" duyurdu.

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