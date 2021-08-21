Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.



ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ''Tek noktada bir yangın var. Nedeni henüz bilinmiyor'' dedi.