Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ada halkı da, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına büyük destek veriyor. Adalar Belediye Başkanı Gül, yangının tek noktada olduğunu ve çıkış nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2021 - 14:11

Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ''Tek noktada bir yangın var. Nedeni henüz bilinmiyor'' dedi.

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