Heybeliada’da yangın çıkaran sanığa indirimsiz 12 yıl hapis

İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle “kasten orman yakma” suçundan en az 10 yıl hapsi istenen Sedat Demir’in (27) yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanık Sedat Demir “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşmada tanıklık eden S.A., “Yangına yaklaştığımızda kırmızı şapkalı sanığın yangının ters istikametinde sırt çantasıyla bize doğru yaklaştığını gördüm. Durumu garipsedik çünkü sanıktan başka kimse yoktu” dedi.



Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, tanıkların sanığı telaşlı ve hızlıca yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini söyledikleri, sanığın ellerinden alınan svap örneklerinde yanıcı madde olan aseton tespit edildiği aktarıldı.



Tanıkların bir kısmının sanığı yangın yerinden uzaklaşırken elinde bidon tarzı cisimle gördüklerini söylediklerinin kaydedildiği mütalaada, yangının doğal yollarla çıkmadığının rapor edildiği belirtilerek, sanığın “kasten orman yakma” suçundan cezalandırılması istendi.



Bunun üzerine söz alan sanık Sedat Demir’in avukatı, “Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Sanığın beraatini talep ederiz” dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sedat Demir’i “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, sanık Demir hakkında ayrıca 40 bin lira adli para cezası verdi.



Sanığın savunmasının hakkında düzenlenen yakalanan emriyle alınabilmiş olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, yargılama sürecine yansıyan olumlu bir davranışı olmadığından sanığın cezasında indirime gitmedi.

