Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Heybeliada'da Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.



Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.



Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA



Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, rüzgar ve lodosun etkisiyle yangının büyüme eğiliminde olduğunu belirterek, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, çalışmalara gönüllü kuruluşlar ve halkın da destek verdiğini söyledi.



Heybeliada'da orman ile yerleşim yerlerinin neredeyse iç içe olduğunu, o yüzden her zaman risk bulunduğunu aktaran Gül, "Eğer süre çok uzarsa yerleşim yerlerini tehdit etme riski var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürülebileceğimizi düşünüyoruz, dar alanda kalarak söndürmeye çalışacağız" diye konuştu.

Yangının Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yakınında olduğunu ama şu aşamada müzeye sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Gül, yangın nedeniyle yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığını, feribot seferlerinde de bir aksama yaşanmadığını kaydetti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklama şöyle:



''Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."



YANGIN BÖLGESİNDEKİLERE TAHLİYE



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye KEGM-3 botunu sevk etti. KEGM-3, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.



Acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye intikal etti.



Bu arada, Türk Kızılay, Heybeliada'da bulunan Gençlik Kampı'ndaki öğrencileri tahliye ederek güvenli bölgeye alındığını duyurdu. Kızılay, kamp personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.



﻿İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti.



İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız. Heybeliada’da yangına Kartal, Maltepe, Büyükada İtfaiyelerimiz 36 personel ve 10 araçla, Orman Genel Müdürlüğü 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahalede bulunuyor, 2 helikopter ve 1 uçak yangın bölgesine seyir halinde. Takviye ekipler hızla yangın bölgesine sevk ediliyor.''



İKİ İTFAİYECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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