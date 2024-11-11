Heybeliada'daki orman yangını kontrol altında

Heybeliada Bayraktepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.



Bölgede 3 araç ve 7 personelle soğutma çalışması yapılıyor.