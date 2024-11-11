Heybeliada'daki orman yangını kontrol altında

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Heybeliada'daki orman yangını kontrol altında

Heybeliada Bayraktepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede 3 araç ve 7 personelle soğutma çalışması yapılıyor.

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