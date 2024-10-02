Heyelan apartmanın girişini kapattı, 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısının ardından il merkezinde etkili olan yağışlarla birlikte Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'ta meydana gelen heyelan sebebiyle 4 katlı bir apartmanın arka cephesi ve ana girişi kapandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, UMKE, itfaiye, polis ve doğalgaz ile enerji firmasının ekipleri sevk edildi.



Apartmanın balkonunda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevre güvenliğini alarak şerit çekti. Heyelanın devam etme tehlikesi sebebiyle olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.