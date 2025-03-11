imsakiye

Heyelan meydana gelen köy yolları açıldı

Sinop'ta dün heyelan meydana gelmiş ve köy yolu kapanmıştı. Heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Heyelan meydana gelen köy yolları açıldı

Merkez ilçeye bağlı Çakıldak köyü Gedi Mahallesi'nde dün yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Meydana gelen heyelanın ardından köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgesine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Bu arada heyelanın oluştuğu bölge dron ile havadan görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...