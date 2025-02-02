Heyelan nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşıyor

Karabük'te bir haddehaneye giden su borusunun patlaması sonrası meydana gelen toprak kayması, iki apartman için tehlike oluşturuyor.

Heyelan nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşıyor

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 46 Nolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre demir çelik fabrikasına giden su borusunun patlamasının ardından meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması nedeniyle iki apartman da tehlikeyle karşı karşıya kalırken, korku yaşayan apartman sakinleri ise yetkililerden yardım bekliyor.

Heyelan nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşıyor - 1

Site yöneticisi Mustafa Orhan, su borusunun patlamasından dolayı bölgede ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirtti. "Burası kökten kaydı. Binalarımız risk altında, her an göçebilir" diyen Orhan, "10 metre bir mesafesi kaldı. Buranın yapılması için belediyeye müracaat ettik. Şu ana kadar bir ses çıkmadı. Netice ne olacak bilmiyoruz. Apartmanlarda oturanlar endişeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları pes dedirtti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...