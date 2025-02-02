Heyelan nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşıyor

Site yöneticisi Mustafa Orhan, su borusunun patlamasından dolayı bölgede ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirtti. "Burası kökten kaydı. Binalarımız risk altında, her an göçebilir" diyen Orhan, "10 metre bir mesafesi kaldı. Buranın yapılması için belediyeye müracaat ettik. Şu ana kadar bir ses çıkmadı. Netice ne olacak bilmiyoruz. Apartmanlarda oturanlar endişeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.