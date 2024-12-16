Heyelan nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı

Karabük-Zonguldak demir yolunun Yenice ilçesi Suçatı Tünelleri mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.



Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları kara yolu ile demir yoluna düştü. Her iki yol da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.