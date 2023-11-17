Heyelan riski nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde son durum

Bolu'da etkili olan yağış ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.



Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin