Heyelan riski nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde son durum

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Heyelan riski nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde son durum
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı (Ne zaman açılacak?)

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Bolu'da etkili olan yağış ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.

Heyelan riski nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde son durum - 1

Çalışmaların tamamlanmasının ardından istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.

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