Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nin yarın açılması planlanıyor

Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünün ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Ümit, mühendislerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve yarın yolun açılmasının planlandığını belirterek, “Dün akşam 19.50’den itibaren her iki istikamete de kapatmak zorunda kaldık. Çünkü tünelin tam üzerinden ciddi bir heyelan yaşandı. Burada hava şartları her zaman değişik olabiliyor" dedi.

Bolu Dağı Tünelin'nin yarın açılması planlanıyor.

Bununla birlikte Bolu Valisi, kentte ciddi bir şekilde yağmur yağdığını belirterek, "Önümüze başka bir sürpriz çıkmazsa, aksilikle karşılaşmazsak yarın gün içerisinde açılması planlanıyor. Çalışmalar buna göre yürütülüyor. Fakat heyelanın geldiği yerin de belli bir kontrol altına alınması gerekiyor. Şu aşamada kapalı” diye konuştu.



MENGEN YOLU TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILACAK



Dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolunun da tek yönden gelişli gidişli açılacağını söyleyen Vali Ümit, “Mengen yolunda da aynı saatlerde heyelan oldu. Orada da yol kapandı. Gökçesu beldesinden trafiği vermiştik. Burada da D100’den veriyoruz. Dün akşamdan bu tarafa çalışmalar devam ediyor. Bu akşam tek yönden gelişli gidişli trafiği vereceğiz inşallah. Yollardan birisi geliş gidiş açılacak. Ama diğer kısmı kapalı kalacak. Bir süre daha kontrol altında tutulacak” ifadelerini kullandı.