Heyelanda park halindeki cipin üzerine kaya düştü: ''40 saniye ile ölümden döndük''

''YAŞAYACAK GÜNÜMÜZ VARMIŞ''



Yaşadıklarını anlatan Recep Levent Gülsuyu şöyle konuştu:



“Aracımı parti ilçe binasının önüne park ettim. Parti binasından bir evrak alıp, aracıma dönecektim. Aracımdan çıktıktan sonra büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadım.

Vatandaşların bağırması üzerine geriye döndüğümde aracımın üzerine kaya parçalarının düştüğünü gördüm. 40 saniye ile ölümden döndük. Yaşayacak günümüz varmış. Aracım hurdaya dönmüş.'' NTV’yi sosyal medyadan takip edin