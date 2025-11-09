"Heykel askerler" Ata'ya saygı nöbetinde
09.11.2025 23:04
NTV - Haber Merkezi
Anıtkabir'de 6 noktada özel olarak seçilen askerler, saygı nöbeti tutuyor. Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Onlar 10 Kasım 1953’te başlayan en değerli nöbetin, heykel askerleri...
Anıtkabir'de 6 noktada saygı nöbeti tutuluyor.
Nöbetçilerin ikisi Asanlı Yol'un başında, ikisi bayrak direğinin bulunduğu alanda, geri kalanları ise mozole binasının girişinde nöbet tutuyor.
Askerler nöbet sırasında hiç hareket etmiyor.
Askerlerin nöbet değişimi sırasında uygulanan merasim, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerlerin görev aldığı Muhafız ve Merasim Bölüğü'nde saygı nöbetçileri özel olarak seçiliyor.
Askerlerin boylarının en az 1,80 metre olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmamasına dikkat ediliyor.
EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR
Askerler saygı nöbetçisi olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Saygı nöbetçilerine dayanıklılığı artıran çok sayıda eğitim veriliyor.