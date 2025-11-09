"Heykel askerler" Ata'ya saygı nöbetinde

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerlerin görev aldığı Muhafız ve Merasim Bölüğü'nde saygı nöbetçileri özel olarak seçiliyor.

Askerlerin boylarının en az 1,80 metre olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmamasına dikkat ediliyor.

EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Askerler saygı nöbetçisi olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Saygı nöbetçilerine dayanıklılığı artıran çok sayıda eğitim veriliyor.