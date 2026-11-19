HGS'de icra takibi sona erecek. Yeni sistem kurulacak
19.11.2026 08:40
Bazı vatandaşların ihlalli geçiş ödemelerini zamanında yaptığı buna karşılık haklarında icra dosyası oluşturulduğu iddia edilmişti.
HGS ile ilgili artan ihlalli geçiş şikayetleri sonrası, otoyol işletmecisi şirketlerin ödemeleri anlık takip edebileceği bir entegrasyon sistemi kurulmasına karar verildi.
Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan HGS'de ihlalli geçişler sonrası ortaya çıkan yüksek ceza tutarlarına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde önemli bir toplantı yapıldı.
Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve otoyol işletmecisi şirketler katıldı.
Son dönemde basında ve sosyal medyada HGS'deki yüksek ceza tutarları ile ihlalli geçişler sonrası yaşanan şikayetler gündeme gelmişti.
Bazı vatandaşların ihlalli geçiş sonrası ödeme yaptığı ancak bu ödemelere rağmen söz konusu dosyaların icra sürecine kadar ilerlediği belirtilmişti.
Kurulacak yeni sistemle ihlalli geçişlere ilişkin ödemelerin işletmeciye anlık olarak iletilmesi hedeflenecek.
ENTEGRASYON SİSTEMİ KURULACAK
Toplantıda otoyollarda uygulanan geçiş sistemi masaya yatırıldı. Otoyol işletmecilere, zamanında ödeme yapılmasına rağmen ödemelerin sistemde görünmediğine ilişkin şikayetler aktarıldı.
Taraflar sistemdeki entegrasyon eksikliğine dikkat çekti.
Önümüzdeki dönemde entegrasyon sürecinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Yeni sistemle birlikte, ödemelerin şirketlerin ilgili birimlerinde anlık olarak görünmesini sağlayacak bir sistem kurulması planlandı.
Kurulacak yeni sistemle ihlalli geçiş sonrası avukata uzanan sürecin sonlandırılması hedeflenecek.
Bir sürücünün KVKK'ya yaptığı başvuru sonrası HGS'deki plaka sorgulama sistemi değişti.
HGS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTTI?
HGS ile ilgili şikayetlerde son dönemde artış yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün bir açıklama yaparak, bu durumun sorgulama sisteminde yapılan bir değişiklikten kaynaklandığını söylemişti.
HGS sisteminde yapılan sorgulamalarda, kullanıcılar herhangi bir araca ait geçiş bilgilerini ayrıntılarıyla görüntüleyebiliyordu. Sorgulama ekranına plaka bilgisinin girilmesiyle, ilgili aracın hangi gişeden, hangi tarihte ve saat kaçta geçiş yaptığı açık şekilde paylaşılıyordu.
Kişisel Verileri Koruma Korumu'na (KVKK) yapılan bir başvuru sonrası bu uygulama kaldırıldı. Artık yalnızca e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Alışılmış sorgulama sisteminin değişmesi sonrası şikayetlerin arttığını söyleyen Uraloğlu, yeni uygulamayla birlikte yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden sorgulama yapabildiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, vatandaşları sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarını güncellemeleri için uyardı.
HGS'DE İHLALLİ GEÇİŞ SONRASI CEZA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Bakan Uraloğlu, HGS'deki ihlalli geçiş sürecine ilişkin bilgi de verdi. HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşanabildiğini anlatan Uraloğlu, sistemin işleyişinde yapay zekadan da destek aldıklarını belirterek, hatalı işlemlerde geriye dönük iptaller yapıldığını anlattı.
İhlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yapmaları halinde ceza ödemediklerini anlatan Uraloğlu, süreci şöyle anlattı:
"- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu.
- 46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz.
- Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."