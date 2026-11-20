Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , son günlerde basına ve sosyal medyaya yansıyan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS ) şikayetler ile ilgili incelemelerin tamamlandığını açıkladı.

Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu belirten Uraloğlu, HGS'ye ilişkin yeni kararlar alındığını duyurdu.

Buna göre özel otoyol şirketlerinin yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları durduruldu.

Uraloğlu'nun açıkladığı yeni kararlar şöyle:

"- Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi,

- HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

- Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması,

- Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması,

- Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması."