HGS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTTI?

HGS ile ilgili şikayetlerde son dönemde artış yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün bir açıklama yaparak, bu durumun sorgulama sisteminde yapılan bir değişiklikten kaynaklandığını söylemişti.

HGS sisteminde yapılan sorgulamalarda, kullanıcılar herhangi bir araca ait geçiş bilgilerini ayrıntılarıyla görüntüleyebiliyordu. Sorgulama ekranına plaka bilgisinin girilmesiyle, ilgili aracın hangi gişeden, hangi tarihte ve saat kaçta geçiş yaptığı açık şekilde paylaşılıyordu.

Kişisel Verileri Koruma Korumu'na (KVKK) yapılan bir başvuru sonrası bu uygulama kaldırıldı. Artık yalnızca e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Alışılmış sorgulama sisteminin değişmesi sonrası şikayetlerin arttığını söyleyen Uraloğlu, yeni uygulamayla birlikte yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden sorgulama yapabildiğini söyledi.