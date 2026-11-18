HGS'de yeni dönem mi başlayacak? Kritik görüşme bugün
18.11.2026 09:07
Son Güncelleme: 18.11.2026 09:07
Bakan Uraloğlu, ceza bildirimlerinin doğru kişiye gitmesi için plakaya tanımlı cep telefonu numaralarının mutlaka güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Köprü ve otoyollarda kullanılan HGS, ceza tutarları ve ihlalli geçişlere ilişkin iddialarla gündemdeydi. Bugün konunun masaya yatırılacağı önemli bir toplantı yapılacak.
Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ihlalli geçişler ve yüksek ceza iddialarıyla gündeme geldi.
Basında ve sosyal medyada gündeme gelen iddialar nedeniyle bugün bakanlık yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve otoyol işletmecilerinin katılacağı bir toplantı yapılacak.
CEZA SÜREÇLERİ MASAYA YATIRILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şikayetleri yakından takip ettiklerini belirterek, toplantıda otoyol işletmecisi şirketlerle söz konusu iddiaların ve ceza süreçlerinin masaya yatırılacağını anlattı.
Mevcut durumun daha da iyileştirilmesi için atılacak adımların da toplantıda gündeme geleceğini söyleyen Uraloğlu, "Avukata gitmeden, dört kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Bir sürücünün KVKK'ya yaptığı başvuru sonrası HGS'deki plaka sorgulama sistemi değişti.
ŞİKAYETLER NEDEN ARTTI?
Peki HGS'ye ilişkin şikayetler son dönemde neden arttı? Bakan Uraloğlu, bu durumun sorgulama sisteminde yapılan bir değişiklikten kaynaklandığını söyledi.
HGS'de yapılan sorgulamalarda, kullanıcılar herhangi bir araca ait geçiş bilgilerine ulaşabiliyordu. Sisteme giriş yapan kişiler, diledikleri plaka numarasını yazarak o araca ait kayıtları listeleyebiliyordu.
Sorgulama ekranına plaka bilgisinin girilmesiyle birlikte, ilgili aracın hangi gişelerden, hangi tarih ve saatte geçiş yaptığı tüm ayrıntılarıyla görüntülenebiliyordu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bir başvuru sonrası bu uygulama kaldırıldı.
Alışılmış sorgulama sisteminin değişmesi sonrası şikayetlerin arttığını söyleyen Uraloğlu, yeni uygulamayla birlikte yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden sorgulama yapabildiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, vatandaşları sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarını güncellemeleri için uyardı.
HGS'DEKİ İHLALLİ GEÇİŞLERDE CEZA SÜREÇLERİ NASIL İŞLİYOR?
Bakan Uraloğlu, dün bir açıklama yaparak HGS'deki ihlalli geçişler sonrası ceza sürecinin nasıl işlediğini de anlattı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşanabildiğini anlatan Uraloğlu, sistemin işleyişinde yapay zekadan da destek aldıklarını belirterek, hatalı işlemlerde geriye dönük iptaller yapıldığını anlattı.
SÜRÜCÜLERE CEP TELEFONU UYARISI
İhlalli geçiş sonrası sürücülere sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden 15 gün içinde SMS gönderildiğini anlatan Uraloğlu, yetersiz bakiye durumunda da benzer bildirim yapıldığını anlattı.
Bakan Uraloğlu bu noktada vatandaşlara bir uyarıda da bulundu. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz; plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet ya da HGS sistemlerimiz üzerinden güncellemeleri." diye konuştu.
HGS'de icra süreci ihlalli geçişin ardından geçen 45 günde ödeme yapılmaması halinde başlıyor.
HGS'DE İCRA SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İhlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yapmaları halinde ceza ödemediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu.
- 46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz.
- Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."