HGS 'DE İCRA SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İhlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yapmaları halinde ceza ödemediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu.

- 46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz.

- Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."