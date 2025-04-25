HGS'den geçerken dikkat! Ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Aracıyla Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçen sürücü M.Ö'nün bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyasından paylaşması üzerine İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Gözaltına alınan sürücü M.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" maddelerinden 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.



Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.