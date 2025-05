Hiç eğitim almadan 11 dil öğrendi: Ellerime yazarak başladım

Manavgat'taki Side Antik Kenti'nde bir kuyumcu dükkanında 'info' görevlisi olarak çalışan Cuma Turhan, renkli kişiliği ve yabancı dillere merakıyla hem bölge esnafının hem de turistlerin ilgisini çekiyor. İlkokul 2'nci sınıftayken eğitim hayatını bırakmak zorunda kalan Turhan, 13 yaşında çalışma hayatına atıldı. Bugün 11 dili konuşarak turistlerle iletişim kurabilen Turhan, İngilizce, Almanca, İsveççe, İtalyanca, Felemenkçe ve Fransızcayı ana dili gibi konuşabilirken, Norveççe, Rusça, İspanyolca ve Lehçede de turistlerle rahatça anlaşabiliyor. Kürtçeye de hakim olan Turhan, yeni dilleri öğrenmeye ilgisinin hiç azalmadığını söyledi.



ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN AZİM VE MERAK



Cuma Turhan, 1969 yılında Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Kaleköy'de doğduğunu, babasını küçük yaşta kaybettikten sonra hayat mücadelesine tek başına devam ettiğini anlattı. Ürgüp'te turizm sektörüne adım attığını kaydeden Turhan, bulaşık yıkarken garsonların turistlerle konuşmalarını dinleyerek ilk yabancı kelimelerini öğrendiğini söyledi. Merakı sayesinde, hiçbir şekilde yabancı dil eğitimi almadan, dinleyerek ve çevresine sorular sorarak yeni diller öğrenmeye çalıştığını belirten Cuma Turhan, sahip olduğu tek serveti olan yüzüğünü satarak yol parası yapıp, 1986 yılında Antalya'ya çalışmaya geldiğini, otel resepsiyonundan restorana, halıcılığa kadar birçok işte çalıştıktan sonra 1996 yılında Side'ye yerleştiğini aktardı. Side'deki sıcak atmosferin kendisini cezbettiğini belirten Turhan, "Side, yarımada olduğu için daha sıcak ve samimi bir yer. Büyük şehirleri sevmiyorum. Burayı çok sevdim ve kalmaya karar verdim" dedi.



'ELLERİME YAZARAK ÖĞRENMEYE BAŞLADIM'



Yabancı dillere ilgisini her zaman koruduğunu anlatan Cuma Turhan, Aramice ve Rumca öğrenmek istediğini dile getirdi. Yabancı dile ilgisinin Ürgüp'teyken başladığını söyleyen Turhan, "Ürgüp turizm bölgesiydi. Çok ilgimi çekti. Ben hayatımda hiç turist görmemiştim. Orada Japonlarla tanıştım. Çalıştığım yerde yattım, sandalyelerin üzerinde. Kış olduğunda da pide fırını üzerinde yatıyordum. Bulaşık yıkarken garsonun yemekleri anlatışını duydum ve çok heveslendim. İçimde bir kıvılcım patladı. Gizli gizli onları seyrederek, 'Bu ne demek' diye, ellerime tek tek yazarak öğrenmeye başladım" dedi.



'ELİMDEN GELSE 20-30 DİL ÖĞRENMEK İSTERİM'



Antalya'da çalışmaya başladığı dönemlerde turistleri gördüğünde çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu aktaran Cuma Turhan, "Her gün çevremdeki insanlardan, 'Bu ne demek' diye diye İngilizce, Almanca, İsveççe, Norveççe, hep meraklıydım, hep öğrendim. Hala da öğreniyorum. Dil deyince bana bir şey geliyor. Seviyorum. Elimden gelse 20- 30 dil öğrenmek isterim. Bir şeyi hedefliyorum, 'Bu İngilizce bana yeter' diyorum. Ondan sonra Almanca. Almanla evlilik yaptığım için o da etken oldu. Hollandaca, İsveççe, Norveççe derken, odaklanıyorum ve o dilden bilmediğim şeyleri çevreme soruyorum, akıllı telefondan kelime kelime öğreniyorum. Birkaç dilde zorlanıyorum. Rusçaya yatkın değilim. Ama Avrupa dillerine çok yatkınım. Almancayı öğrendiğiniz zaman Hollandacayı anlayabiliyorsunuz. Türkçeyi bildikten sonra Azerbaycanlılar ve Kırgızlarla nasıl anlaşabiliyorsanız, her dilden sonra diğer diller daha kolaylaşıyor" diye konuştu. Kendisine göre en zor dilin Arapça olduğunu söyleyen Cuma Turhan, "Hollandalılar gırtlaktan konuşur, İtalyanlar müzik gibi, kulağa hoş gelir. Arapça ve Rusça biraz zordur" dedi.



'EN SICAK TURİSTLER ALMANLAR'



Türkiye'ye en sık gelen ve en sıcak ilişki kuran turistlerin Almanlar olduğunu belirten Cuma Turhan, "Bazıları 20-30 kez ülkemize geliyor. Türk kültürüne ilgileri öylesine büyük ki Türk bayrağı dövmesi yaptıran bile var" dedi.



Fransız ve Hollandalı turistlerin daha mesafeli olduğuna dikkati çeken Turhan, bu kültürlerde resmiyetin ağır bastığını, Fransızların İngilizce bilseler dahi kendi dillerinde konuşmayı tercih ettiğini, İngiliz turistlerin de genel olarak daha soğuk bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.



'TURİZMDE GENÇ NESİL GİDEREK AZALIYOR'



Turhan, yıllardır turizm sektöründe çalıştığını ve mesleğini son nefesine kadar sürdüreceğini belirtirken, genç neslin ise turizme ilgisinin giderek azaldığını vurguladı. Çırak yetiştirmede zorluk çekildiğini ve gençlerin satış alanında çalışmak istemediğini söyleyen Turhan, "Turizmde bir gelecek var ama arkamızdan gelen yok. Biz son futbolcularız, yedeğimiz yok" diye konuştu.



'ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYORUM'



Boş vakitlerinde genel kültür araştırmaları yapmayı tercih ettiğini, film izlemek yerine belgeseller ve tarihi konulara yöneldiğini söyleyen Cuma Turhan, internet üzerinden dünya mutfaklarını, gelenekleri ve kültürel alışkanlıkları keşfetmeye devam ettiğini belirterek, "Çin'in sokak yemeklerinden Urfa'nın geleneksel lezzetlerine kadar farklı mutfaklara merakım var. Öğrenmeye devam ediyorum" dedi.



İş arkadaşı ise Cuma Turhan'ın dil konusunda çok meraklı olduğunu belirtirken, her dili öğrenmek istediğini, kendilerinden de destek istediğini anlattı.