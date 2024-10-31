Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi

Antalya'da yaşayan Suna Ülger (58), e-Devlet'ini kontrol ederken hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan kendisine köprü geçiş cezası kesildiğini gördü.



Acemi bir sürücü olduğunu, bu durum karşısında hayret içinde kaldığını belirten Ülger, “Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam 'Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım' diyerek e- Devlet'imi kontrol ederim. Sisteme girdim ve bir cezaya rastlamadım." dedi.



Ardından HGS ve karayolları bölümüne de baktığında hayatının şokunu yaşadığını dile getiren Ülger, "25 Nisan saat 20.18'de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza yemişim." dedi.



Bugüne kadar hiç araçla İstanbul'a gitmediğini dile getiren Ülger, "Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya'yı gördü. O nedenle çok şaşkınım." ifadelerini kullandı.



CEZAYA İTİRAZ ETTİ



Cezanın yanlışlıkla yazılmış olabileceğini belirten Suna Ülger, “Cezamı görür görmez Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tarafıma kesilmiş bir ceza olduğunu ve idari takibe girmiş olduğumu söylediler. 10 liralık ceza faizle birlikte 40 lira olmuş." dedi.



Ücretin çok komik bir rakam olduğundan söz eden Ülger, "Fakat ben durumu fark etmeseydim belki faiz işleyecekti, belki de başka sorunlar yaşayacaktım." diye konuştu.

