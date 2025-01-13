Hicri yılbaşı ne zaman? 2025 hicri yılbaşı tarihi

2025 yılında hicri yılbaşının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Hicri takvimin başlangıcı her yıl inananlar tarafından bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre bu yıl hicri yılbaşı Haziran ayında gerçekleşecek. İşte, 2025 hicri yılbaşı tarihi...



HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?



Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.



Hicri Yılbaşı 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.



2025 MUHARREM AYI TAKVİMİ



Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günüdür. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.



Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.