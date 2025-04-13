Hıdırellez Bayramı nedir, ne zaman kutlanacak? Hıdırellez gelenekleri neler? 2025 hıdırellez tarihi

2025 Hıdırellezin kutlanacağı tarih bu özel günün ruhunu yaşamak ve yansıtmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl mayıs ayında kutlanan hıdırellez için artık geri sayım başladı. Peki, 2025 hıdırellez ne zaman kutlanacak?



2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?



2025 yılında da kutlanacak olan hıdırellez için tarih belli oldu.



Buna göre; Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanmaya başlayacak. Bu tarih, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir.



Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır.



HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ



İnsanlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağacına asar ya da küçük taşlarla sembolik şekiller çizerek dileklerini dile getirirler.



Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.



Hıdırellez gecesi, bereket ve zenginlik dileğinde bulunan kişiler cüzdanlarını ya da altınlarını gül ağacının altına koyar.



Hıdırellez günü bereketin daim olması için bol çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar kurulur ve paylaşılır.



Bazı yörelerde dilekler akarsulara bırakılarak Hızır’dan yardım istenir.



Hıdırellez gününe neşeyle ve umutla başlamak, pozitif düşünceler içinde olmak, temiz giysiler giymek ve doğaya çıkmak, bu özel günün ruhuna uygun davranışlar arasındadır.



Hıdırellez, sadece bir bayram değil; doğayla iç içe, umut dolu bir yeniden doğuş günüdür.