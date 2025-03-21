Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanacak? 2025 Hıdırellez tarihi ve gelenekleri

Hıdırellez, doğanın uyanışını simgeler ve Orta Asya, Anadolu, Kafkaslar ve Balkanlar’da yüzyıllardır kutlanmaktadır. Hızır’ın bolluk, sağlık ve bereket getirdiğine inanılırken, bu özel günde edilen duaların ve tutulan dileklerin kabul olacağına inanılır. Peki, 2025 hıdırellez ne zaman kutlanacak?



2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?



Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kutlanacak olan hıdırellez için tarih belli oldu.



Buna göre; Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanmaya başlayacak. Bu tarih, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir.



Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır.

