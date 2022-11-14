‘Hidrojen, en güvenilir gelecek’

Enerji uzmanı İsmet Turan, enerji sektöründeki son gelişmeleri NTV’ye yorumladı.



Turan şöyle konuştu:



İhtiyaçlar sonsuz ve kaynaklar dünyaya eşit yayılmamıştır. Bu durum, ülkeler arası çatışmalara da neden olmaktadır.



Kaynakların kıt olması durumu başlı başına bir sorun iken, bunun yanı sıra bir diğer sorun da, bu kaynakların belirli coğrafyalarda kümelenmiş olması. En popüler örnek olan PETROL’ün yanı sıra son yıllarda daha temiz bir kaynak olması hasebiyle doğal gaz da önemli bir diğer örnektir. Ancak, doğal gazın da, önemli bir bölümünün birkaç ülkede bulunması, stratejik ve hatta askeri yönden önem arz etmektedir. Bu önem, Ukrayna-Rusya çatışması ile bir kez daha kendini göstermiştir.



Artan maliyetler, azalan gelirler, özellikle kalkınmaya çalışan ülkelerde sorun oluyor.



Enerji kaynaklarının tedariki hayatımıza doğrudan dokunan çok önemli bir durumdur.



Artık, ülkelerin sorumlu karar alıcıları , iç kaynaklara yönelimin bir tercihten öte, zorunluluk olduğunu kabul eder noktadalar.



Gerek kalkınmış -zengin ülkeler, gerekse kalkınmaya çalışan ülkeler için sürdürülebilirlik öncelikli başlık konumuna geldi. Sanayi devriminden bu yana değişimin hızı öyle bir noktaya geldi ki, 2020 yılı itibarıyla, artık, değişim değil, dönüşüm kavramını konuşmaya başladık. Çünkü, bir efsane yok olmak üzere: içten yanmalı motorların elektrikli araçlar geliyor. Çünkü, dünyada, Elektrik Çağı başladı.



Gelinen nokta alternatif ve temiz enerji kaynaklarını öne çıkarıyor. Burada da, en güvenilir gelecek, hidrojen olarak karşımızda duruyor.



Güneş ve rüzgar enerjisine karşı duran petrol -kömür (maden) lobisinin en güçlü argümanı depolama sorunudur.



Hidrojenin, toplu ulaşım başta olmak üzere, şehir hayatında nasıl kolay, ucuz ve temiz bir şekilde kullanılabileceğini sıkça anlatılır oldu. Hidrojen; kendi iç kaynağımızdır; mükemmel enerji depolma sağlamaktadır;



sıfır atık oluşmaktadır. Dahası, güneş ve rüzgar’dan ürettiğimizde, YEŞİL HİDROJEN olarak adlandırılan türüyle, en çevreci kaynaktır. Bu yüzden en güvenilir gelecek yeşil hidrojendir.

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