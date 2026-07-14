Hijyenik olmayan buz gıda zehirlenmesi riski taşıyor
14.07.2026 10:45
İşletmelerde arıtılmış su ve özel filtreli makinelerle buz üretilmesine dikkat çekildi.
Uzmanlar, hijyenik olmayan buzların nelere yol açabileceği konusunda uyardı.
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, yaz aylarında tüketimi artan buzun hijyenik olmayan koşullarda üretilmesi ve saklanmasının ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Hijyen kurallarına uyulmadığında buzda "E. coli", "Salmonella" ve "Listeria" gibi tehlikeli bakterilerin üreyerek yüksek ateş, kusma ve ishale neden olabileceğini ifade eden Toprak, işletmelerin merdiven altı üretimden kaçınarak yalnızca işletme kayıt onay numarası olan güvenilir firmaları tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bu riskleri önlemek adına işletmelerde arıtılmış su ve özel filtreli makinelerle buz üretilmesi ya da dışarıdan alınan özel buzlar için Sağlık Bakanlığı onaylı, pH değeri kontrol edilmiş paketli ürünlerin tercih edilmesi ifade edildi.
"Soğukta bakteri üremez" algısının yanlış olduğu ifade edildi.
"Soğukta bakteri üremez" algısının yanlış olduğunu vurgulayan Toprak, şöyle devam etti:
- "Buzla ilgilenen personelin ellerini çok sık yıkamaları gerekiyor. Ya da eldiven kullanmaları gerekiyor. Buzu elle değil, mutlaka kürek ya da maşa gibi aparatlarla servis etmeleri gerekiyor.
- Bunların temizliğinin yapılması ve gıdaya uygun kaplar olması, alet ekipmanları olması gerekiyor. Yere veya masaya düşen buz, mutlaka imha edilmeli. Tekrardan bardağa koymamak gerekiyor. Buz makineleri de önemli. Buz makinelerinin temizliğinin iyi yapılması lazım. İçinde su olduğu için mikroorganizmaların gelişebileceği bir alan, bakteriler üreyebilir.
- İyi bir şekilde yıkanıp, temizlenmesi ve dezenfekte etmek lazım. Belli aralıklarla ve kayıt altına almak gerekiyor. Buz yapan çok farklı firmalar da var. Bazıları merdiven altı işletmeler. O yüzden bu buzları dışarıdan işletmeler, mutlaka ürünü aldıkları firmanın işletme kayıt onay numarasına bakmalılar. Bu firmaların fiziki koşulları göz ardı edilmemeli."