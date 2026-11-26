Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hikmet Çetin, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Kadıköy'de tedavi gördüğü hastanede salı günü hayatını kaybetti.

89 yaşındaki Çetin için bugün hastanenin önünce tören düzenlendi. Hastanenin acil bölümü önündeki törende, Çetin'in ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti.

"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ UZALAŞTIRICI VE BİRLEŞTİRİCİ OLMASIYDI"

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Çetin'in sadece ailesinin değil, herkesin büyüğü ve ağabeyi olduğunu belirterek kendisinden öğrendikleri çok şey olduğunu söyledi.

Aslan, Çetin'in Dışişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinin yanı sıra NATO adına Afganistan'da görev yaparak tüm dünya adına barışı getirmeye çalıştığını ifade edip "Önemli bir siyasetçi, önemli bir devlet adamıydı. Kaybı ülkemiz için büyük bir kayıptı, bizim için çok büyük bir kayıptı. Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık yaptı. Hikmet Çetin'in en önemli özelliği uzlaştırıcı ve birleştirici olmasıydı." diye konuştu.

Aslan, Çetin'in 56 veya 57 milletvekiline sahip bir partiden aday olarak TBMM Başkanı seçildiğini anlatarak, "Kaybımız büyük, üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Çetin'in cumhuriyet ve demokrasi davasına bir ömür adadığını belirtip şöyle konuştu:

"Son dönemlerdeki mücadelemizde bizleri hiç yalnız bırakmadı. Gerek otobüsün üzerinde gerek meydanlarda, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen son nefesine kadar adalet ve demokrasi mücadelesinin yanında oldu. Deneyimi, bilgeliği ve uzlaşmacı kişiliği her zaman rehberimiz olacak, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Kıymetli genel başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Hiç unutmayacağız Hikmet Çetin'i, hep yolumuzu aydınlatmaya devam edecek."

Konuşmaların ardından Çetin için dua edildi ve helallik alındı.

Çetin'in cenazesi, daha sonra cenaze aracına konularak Ankara'ya uğurlandı.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

10 Ağustos 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevler üstlenen Çetin, 1977 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı.

1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Çetin, Şubat 1995'te CHP ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) birleştiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçildi.

Aynı yılın eylül ayına kadar CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Çetin, 1997-1999 yılları arasında ise TBMM Başkanlığı yaptı.

Çetin, 2004 yılında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görevlendirildi.