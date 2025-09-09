Hikmet Çetin, Feti Yıldız'la görüştü: Belediyelere yönelik operasyonlar masada

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmazken, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gibi konuların gündeme geldiği belirtiliyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Hikmet Çetin, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti.

Görüşmeye ilişkin MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirilmişti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtilmişti.

İDDİANAMELER HAZIRLANMALI ÇIKIŞI

Ayrıca MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında iddianamelerin süratle hazırlanması gerektiğini belirtmişti.

