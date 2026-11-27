Salı günü hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis başkanvekilleri, siyasi parti genel başkanları ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Dilek İmamoğlu da törende yer aldı.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması, Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yan yana durması törenin dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.

Törende konuşan Hikmet Çetin'in oğlu Arın Çetin, babasına veda etmenin zor olduğunu söyledi.

Hikmet Çetin için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

HİKMET ÇETİN'İN SİYASİ KARİYERİ

1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek siyasi hayatına başlayan Çetin, kariyeri boyunca başbakan yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Çetin, 1995 yılında CHP Genel Başkanı, 1997 yılında ise TBMM Başkanı seçildi.

Meclis Başkanlığının ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dış politika başdanışmanlığını üstlenen Çetin, 2004-2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı.