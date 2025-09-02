Hikmet Çetin'den Bahçeli'ye ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Genel Başkanı , eski TBMM Başkanı ve eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtildi.

